Ekonomi Noyan DOĞAN Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 - 06:46 | 26 Ağustos 2021 - 06:46

Memura 2022'de yüzde 12 zam! En düşük maaş 5 bin 460 liradan başlıyor

Görevdeki memurların 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı ve Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, 3.5 milyon memur, maaşlarını, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7; 2023’ün ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında da yüzde 6 zamlı alacak.