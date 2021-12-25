Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşına yapılacak zam enflasyon farkıyla ortaya çıkacak
Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayının ilk haftasında duyurulacak enflasyon oranına kilitlendi. Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam enflasyon farkıyla ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetimi de asgari ücrette olduğu gibi yüzde 50 zam bekliyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretteki yüzde 50.5’lik artışın ardından memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. 3 milyonu aşkın memur ile 13.5 milyondan fazla emekli, SSK, Bağ-Kur emeklisi için verilecek karar, enflasyon verileri ardından ortaya çıkacak.
Yaklaşık 18 milyon memur ve memur emeklisinin gündeminde yeni yıl zammı var. Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar.
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.