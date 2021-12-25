Ekonomi Haber Giriş: 25 Aralık 2021 - 13:33 | 25 Aralık 2021 - 13:33

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşına yapılacak zam enflasyon farkıyla ortaya çıkacak

Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayının ilk haftasında duyurulacak enflasyon oranına kilitlendi. Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam enflasyon farkıyla ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetimi de asgari ücrette olduğu gibi yüzde 50 zam bekliyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?