Memur zammı ne zaman belli olacak? Zam görüşmelerinde son durum
Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandıktan sonra zam oranı da kesinleşmiş olacak. Peki, memur zammı ne zaman belli olacak? İşte zam görüşmelerinde son durum...
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Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
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Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıyla sendikalara zam teklifini sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında, sözleşme görüşmelerinde kritik bir aşamada olduklarını söyledi.
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Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talepleri
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
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Yapılan görüşmelerin ardından memur zammı uzlaşma sağlanması halinde 22 Ağustos'ta belli olacak.