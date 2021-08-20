Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Son toplantıda Hükümet 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Peki, memur zammı ne zaman belli olacak? İşte memur zammında son durum...
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Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç ağustos ayının ilk günlerinden bu yana sürüyor. Memur ve memur emeklileri için bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.
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Toplu sözleşme takvimine göre, 10 Ağustos’a kadar komisyonlar çalışmalarını yürütürken, 11 Ağustos’ta taraflar pazarlık masasına oturdu ve 12 Ağustos’ta hükümetin teklifi açıklandı. Bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos’a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor.
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Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor. Kurulun aldığı karar kesinlik taşıyor. Böylelikle toplu sözleşme metni, uzlaşma olsun veya olmasın eylül ayına kadar netleştirilmiş oluyor.
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Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talepleri
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.