Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2022 emekli ve memur maaşı için gözler enflasyon verilerinde

EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.



Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.