Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2022 emekli ve memur maaşı için gözler enflasyon verilerinde
Memur ve emekli zammı, ekonomi gündeminin en çok merak edilen konularının başında geliyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşına yapılacak zam düzenlemesi için ise gözler enflasyon verilerinde. Hem emekli hem de memurlara yapılacak zam oranı bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekliler yıl sonuna doğru enflasyon farkının belirleyici olacağı zam tutarını takip etmeye başladı. Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutarın belirlenebilmesi için aralık ayı enflasyonun da açıklanması gerekiyor.
Yıl içinde ocak ve temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle alacakları yeni maaş tutarını da öğrenecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.
EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.
Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memur zammı açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.