Memur -memur emeklisine kadar zam yapıldı? 2022’de hangi memur ne kadar alacak? İşte 2022 memur zam oranları

2022'de yüzde 5+7, 2023'te 8+6 zam Bilgin, yurttaşları, çalışanları ve kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu. Bu ilke etrafında biz de sosyal politika uygulamalarının en önemlisi olan toplu sözleşme mekanizmasını bu şekilde değerlendirmek istedik. Genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmek isterim." dedi.



Hükümet olarak ilk tekliflerinin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları şeklinde olduğunu anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:



"Herkesin merak ettiği ikinci teklifimiz; 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7 artı enflasyon farkı, yani toplamda yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirmek isterim. Burada vurgulamam gereken bir şey daha var. 2022 için enflasyon beklentisi baz etkisini de esas alarak yüzde 9. Dolayısıyla 2022 yılı için yaptığımız bu teklifi şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Türk çalışma hayatında memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta ilk defa yüzde 8'lik artış önerilmektedir. İkinci altı ay ise yüzde 6 artış öngörülmektedir. Bunlarda enflasyon farkı saklıdır. Yıllık bazda toplam yüzde 14 artış yaptığımızın altını çizmek isterim."