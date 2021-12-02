Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı ne zaman açıklanır? 2022 enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı hesaplama tablosu!
Memur zammı enflasyon farkıyla 2022 maaşları için belirleyici olacak. Yılbaşı öncesi memur ve emekli zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti. 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4 4, bu yıl ise yüzde 3 3 zam yapılmıştı. Gözler şimdi kasım ve aralıkta belirlenecek olan enflasyon rakamlarında. Peki, memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur ve emekli zammı hesaplama bilgisi ve konuyla ilgili detaylar....
Memur ve emekli zammında son durum yeni yıla kısa süre kala vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. 4 milyondan fazla memur ve yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği 2022 zam oranları enflasyon ile kesinleşecek. Şu anda enflasyon farkı yüzde 6.72 oldu. Bu durumda memurlara yüzde 12, emeklilere de yüzde 10 civarında zam yapılması bekleniyor. Ancak memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı geleceği için rakamlar ocak ayında belirlenecek.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4 4, bu yıl ise yüzde 3 3 zam yapıldığını anımsattı.
Memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını söyleyen Önder Kahveci, şöyle konuştu: “TÜİK’in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi.”
Memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını söyleyen Önder Kahveci, şöyle konuştu: “TÜİK’in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.
Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.
Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.
Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
AĞUSTOS'TA ZAM ORANI AÇIKLANMIŞTI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu.
Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72’lik enflasyon rakamına ulaşıldı.
Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72’lik enflasyon rakamına ulaşıldı.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?
SSK ve Bağkur emeklilileri şimdiden yüzde 6.72’lik zammı garantilemiş durumda.
Yine Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.
Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000’den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.
Yine Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.
Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000’den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.