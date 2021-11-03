Memur zammı 2022 yılında ne kadar olacak? Zamlı memur maaşları için kritik detaylar

Memur maaşı zam miktarı ile gündemde yer alıyor. 6. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Peki, memur maaşları 2022 yılında ne kadar olacak? İşte, 2022 memur zammı hakkında detaylar