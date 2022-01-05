MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel rakamlar ile memur maaş zammı hesaplama ekranı..
Memur maaşı 2022 hesaplama tablosu, zam oranlarının ardından milyonların odaklandığı konulardan oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren memur zammı 2022 oranları TÜİK enflasyon rakamları sonrası belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 4 milyon memuru yakından ilgilendiren memur zammı 2022, yüzde 30,5'lik zam açıklamasının ardından hesaplama tablosuna yansıdı. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Peki, Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, memur maaş zammı hesaplama ekranı..
Memur maaş zammı hesaplama tablosu 3 Ocak akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Memur maaş zammı hesaplama süreci, 2022 memur maaşı zam oranlarının açıklanmasının akabinde netlik kazandı. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da yeniden hesaplandı. Buna göre 4837 TL maaş alan bir memur 1241 liralık Ocak ayı zam farkı alacak ve 6078 TL hesabına yatırılacak.3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon oranlarına göre maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 5'lik toplu sözleşme miktarına ilaveten duyurduğu yüzde 2,5'luk ilave ve enflasyonla birlikte eklenen zam oranları hakkında detaylı bilgiler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren memur zammı 2022 oranları TÜİK enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Yeni memur maaşı netlik kazandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ek zam müjdesi geldi.
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.