MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel rakamlar ile memur maaş zammı hesaplama ekranı..

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren memur zammı 2022 oranları TÜİK enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Yeni memur maaşı netlik kazandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ek zam müjdesi geldi.



Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.



Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.



