Memur zammı 2021 ne kadar olacak? İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları
Memur zammı 2021, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber gözler memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur zam oranlarına gözler çevrildi. Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14.03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 oranında gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu. Kesin zam tutarının ise 4 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. İşte, 2021 memur, memur emeklisi, SSK, ve Bağ-Kur emekli zam oranları.
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1
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2020 memur ve emekli zam oranları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ve temmuz ayında yılda iki kez memur ve emekli maaşlarına yapılan zam, yeni yıl öncesi gündeme geldi. Diğer yandan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 emekli ve memur zam oranları netleşmeye başladı. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek.
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MEMUR ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında hesaplara yatacak.
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Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1’lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14.03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 oranında gerçekleşti.
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MEMURA YÜZDE 3 ZAM
Memur ve memur emeklileri Kasım ayı enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.02'lik enflasyon zammı almaya hak kazandı.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.
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KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.