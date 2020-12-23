Memur zammı 2021 ne kadar olacak? İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları

2020 memur ve emekli zam oranları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ve temmuz ayında yılda iki kez memur ve emekli maaşlarına yapılan zam, yeni yıl öncesi gündeme geldi. Diğer yandan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 emekli ve memur zam oranları netleşmeye başladı. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek.