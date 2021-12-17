Memur zamları ne zaman belli olacak? 2022 memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte memur zammında son durum

EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.



Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.



