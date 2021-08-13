Memur zam oranı teklifi belli oldu: 2022 memur zammı ne zaman açıklanacak?
Memur zam oranları için kamu işçileriyle varılan mutabakattan sonra Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masaya oturdu. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği memur zam teklifi oranı belli oldu. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tam teklifinin ardından gözler kararın açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022 memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Memur maaş zammı oranları milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2022 memur zammı oranları kapsamında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 12 Ağustos'ta yapıldı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" dedi.
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MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.
Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.
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ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?
Kamu işçisinin sözleşmesinin 2021 ila 2022, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin ise 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu: “Türkiye’deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir. Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz.
Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim.”
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MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, “Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı. Rakamlar, beklentimizi karşılamıyor, şu an için bu rakamlar bizi tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işvereninden memur ve memur emeklileri için sundukları rakamları unutmalarını ve yeni bir rakamı teklif etmelerini istiyoruz” dedi.
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KAMU İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞMELER SONUÇLANDI
KAMU işçileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde ise önceki gün anlaşma sağlandı. 315 bin asgari ücretli çalışan için 500 lira iyileştirme ve bu rakamın üzerine yılın ilk yarısı için yüzde 12, ikinci yarısı içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı verilecek.