Memur zam görüşmelerinde son durum: Memur ve memur emeklisi zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı sona erdi. Milyonları yakından ilgilendiren, memur zammı görüşmelerinde gözler bir sonraki toplantıya çevrildi. Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki görüşmelerin akabinde son durumla birlikte zam oranları belli olacak. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi de yer alıyor. Peki, memur ve memur emeklisi zammı ne zaman belli olacak? İşte, memur zam görüşmelerinde son durum ve son toplantının tarihi.
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1
Memur zam görüşmeleri son gelişmeler ile milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. 2 Ağustos tarihinde yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşti. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler sundu. Zam pazarlığı sürecinin ağustosun üçüncü haftasında sona ermesi bekleniyor. Sürecin sonunda memur ve memur emeklisinin zam oranı belli olacak.
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MEMUR ZAMMI NE ZMAAN BELLİ OLACAK?
Memur ve memur emeklileri için ilk toplantı 2 Ağustos'ta yapıldı. Zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında tamamlanacak. Zam oranlarının da toplantıların ardından belli olması bekleniyor.
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ORANLAR BELLİ OLDU MU?
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
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Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.