MEMUR MAAŞI ZAM ORANLARI TABLOSU

En düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkması için %74 oranında zam yapılması gerekiyor. Normal kademede öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, profesör, vaiz ve diğer meslek gruplarında çalışanlar ise zam oranlarına ulaşmak istiyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulması ile memurların alacağı enflasyon farkı belli olacak. Maaşlare refah payı vb. diğer etkenlerin dahil edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde %30 artış yapılmıştı.

Tabloda memur maaşlarına %30, %40, %45 ve %50 zam yapılması durumunda ortaya çıkacak maaşlara yer verilmiştir. Memurların alacağı kesin zam oranları Temmuz ayında belli olacak.

Maaş hesaplamalarında bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.