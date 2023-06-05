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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DURUM (5 Haziran 2023) Memur ve emekli maaşları Temmuz’da ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı netleşti… Enflasyon farkı ve refah payı % kaç etkileyecek?

Güncelleme Tarihi:

#Memur Zammı#Emekli Zammı#Enflasyon Farkı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 13:11

Memur ve emekli zammında son gelişmeler merak ediliyor. Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Memur ve emekli maaş zammı enflasyon oranları dikkate alınarak yapılıyor. Mayıs ayı enflasyonu yıllık 39,59 olurken aylık 0,04 oldu. SSK, Bağkur emeklileri ile birlikte öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer kategorilerde çalışan memurların alacağı 5 aylık zam oranları kesinlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Son olarak en düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükseltildi. Temmuz ayında geçerli olacak maaşlar enflasyon farkı dikkate alınarak zamlanacak. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi bekleniyor. Peki 2023 Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Memur ve emekli zammında son durum….

1/7EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DURUM (5 Haziran 2023) Memur ve emekli maaşları Temmuz’da ne kadar olacak 5 aylık enflasyon farkı netleşti… Enflasyon farkı ve refah payı % kaç etkileyecek



Temmuz ayına kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs enflasyonunu aylık 0,04 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise 39,59 oldu. Memur ile beraber SSK, Bağkur emeklilerinin maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre toplam yüzde 15,26 oldu. Memur maaşları çalışılan yıla göre değişkenlik gösteriyor. Son olarak Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen 15 bin 793 lira, 8/1 derecesinde çalışan polis memur 18 bin 235 lira maaş alıyordu. Üniversite mezunu hemşireler 5/1 derecesinde ise 15 bin 611 TL maaş alıyor. Çeşitli meslek gruplarında memur olarak çalışanlar, Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammına göre yüzde 8 zammı kesinleşti. SSK ve Bağkur emekli zammı oranı ise 15,26 oldu. Peki 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/72023 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK

2023 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık zam oranları kesinleşti. Son olarak Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamları Temmuz ayında duyurulacak.

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilere göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15.26 oldu. Ara dönemde en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkarılmıştı.

3/7EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DURUM (5 Haziran 2023) Memur ve emekli maaşları Temmuz’da ne kadar olacak 5 aylık enflasyon farkı netleşti… Enflasyon farkı ve refah payı % kaç etkileyecek

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8 olurken, 2023 Temmuz memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkarmıştı.

En düşük memur maaşı seviyesi 12 bin 632 lira seviyesinde bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

4/7EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA REFAH PAYI EKLENECEK Mİ

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamada “ En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak” ifadelerini kullandı.

5/7MEMUR MAAŞI ZAM ORANLARI TABLOSU

MEMUR MAAŞI ZAM ORANLARI TABLOSU

En düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkması için %74 oranında zam yapılması gerekiyor. Normal kademede öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, profesör, vaiz ve diğer meslek gruplarında çalışanlar ise zam oranlarına ulaşmak istiyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulması ile memurların alacağı enflasyon farkı belli olacak. Maaşlare refah payı vb. diğer etkenlerin dahil edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde %30 artış yapılmıştı.

Tabloda memur maaşlarına %30, %40, %45 ve %50 zam yapılması durumunda ortaya çıkacak maaşlara yer verilmiştir. Memurların alacağı kesin zam oranları Temmuz ayında belli olacak.

Maaş hesaplamalarında bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

6/7EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DURUM (5 Haziran 2023) Memur ve emekli maaşları Temmuz’da ne kadar olacak 5 aylık enflasyon farkı netleşti… Enflasyon farkı ve refah payı % kaç etkileyecek

Üniversite mezunu 9/1 mevcut maaşı 12 bin 632 lira

%30 zam yapılması durumunda maaşı 3 bin 789, 6 TL zamlanarak 16 bin 422 TL olacak.

1/4 derecesinde öğretmen mevcut maaşı 15 bin 793 lira

Temmuz ayında %30 zam yapılması durumunda maaşı 4.737,9 TL zamlanarak 20 bin 531 lira olacak.

8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun mevcut maaşı 235 lira

%30 zam yapılması durumunda maaşı 5.470,5 TL zamlanarak 23 bin 706 TL olacak.

Üniversite mezunu hemşire (5/1) mevcut maaşı 15 bin 611 lira

%30 zam yapılması durumunda maaşı 4.683 lira zamlanarak 20 bin 294 TL olacak.

Vaiz 1/4 derecesinde görev yapan bir kişinin mevcut maaşı 16 bin 615 lira

%30 zam yapılması durumunda mevcut maaşın üstüne 4984 TL eklenecek ve maaş 21.600 lira olacak.

Hatırlatma: Temmuz ayında yapılacak memurlara zam oranları Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Refah payı vb. diğer etkenler değişebilir. Şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

7/75 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

5 aylık rakamlara bakınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. İşte, son 5 aylık enflasyon oranları

OCAK AYI ENFLASYONU 6.65

ŞUBAT AYI ENFLASYONU 3.15

MART AYI ENFLASYONU 2.29

NİSAN AYI ENFLASYONU 2.39

MAYIS AYI ENFLASYONU 0.04

HAZİRAN AYI ENFLASYONU: Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak.

 

 

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