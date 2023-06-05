Üniversite mezunu 9/1 mevcut maaşı 12 bin 632 lira
%30 zam yapılması durumunda maaşı 3 bin 789, 6 TL zamlanarak 16 bin 422 TL olacak.
1/4 derecesinde öğretmen mevcut maaşı 15 bin 793 lira
Temmuz ayında %30 zam yapılması durumunda maaşı 4.737,9 TL zamlanarak 20 bin 531 lira olacak.
8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun mevcut maaşı 235 lira
%30 zam yapılması durumunda maaşı 5.470,5 TL zamlanarak 23 bin 706 TL olacak.
Üniversite mezunu hemşire (5/1) mevcut maaşı 15 bin 611 lira
%30 zam yapılması durumunda maaşı 4.683 lira zamlanarak 20 bin 294 TL olacak.
Vaiz 1/4 derecesinde görev yapan bir kişinin mevcut maaşı 16 bin 615 lira
%30 zam yapılması durumunda mevcut maaşın üstüne 4984 TL eklenecek ve maaş 21.600 lira olacak.
Hatırlatma: Temmuz ayında yapılacak memurlara zam oranları Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Refah payı vb. diğer etkenler değişebilir. Şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.