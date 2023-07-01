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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Memur Zammı#Emekli Zammı#En Düşük Memur Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 11:14

Memur emekli zammı temmuz 2023 son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Gözler bayram ertesinde gelecek olan açıklamalara çevrildi. Konuyla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammıyla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Peki, 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

1/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak

Memur emekli zammı Temmuz 2023 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammıyla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etmişti. Açıklamanın ardından gözler memur ve emekli zam oranına çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, ön lisan, lisans ve ortaöğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek. Peki, 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? işte memur emekli zammı son durum...

2/192023 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Memur maaşları ile ilgili düzenleme mesajı veren Erdoğan "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkhan açıklamasının devamında hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

 

3/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı çalışmalarını tamamlamadı. Son olarak Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak. Memur zammı ile ilgili teklifin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

4/19EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

5/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

6/19EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

7/195 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu.

8/19TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

9/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
10/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
11/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
12/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
13/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
14/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
15/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
16/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
17/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
18/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
19/19MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak
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