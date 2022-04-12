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Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri bekliyor!

#Memur#Emekli#Zam

Memur ve emekli maaşı zammı için tüm gözler temmuz ayına çevrildi. Yılda iki defa yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon verileri zam oranlarını netleştirecek. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memuru ilgilendiren temmuz zammı Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından açıklanacak. Ocak ayında aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından zam oranı memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zam yüzde 7.5 olarak güncellenmişti. Peki, temmuz ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ile ilgili bilgiler.

1/4Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak Temmuz ayı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak SSK, Bağ-Kur emeklileri bekliyor

Temmuz ayı emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri ile temmuz zam oranı belli olacak. Temmuz zam oranı için bekleyiş sürerken konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak" dedi.

2/4MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

3/4Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak Temmuz ayı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak SSK, Bağ-Kur emeklileri bekliyor

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

4/4MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılacak. Konuyla ilgili Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

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#Memur#Emekli#Zam