Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ocak ayı maaş zammı için geri sayım

Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.



Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.



Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.