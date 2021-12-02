Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur/emekli zamlarında don durum
Asgari ücret çalışmaları başlarken, Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 2022 Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde kaç zamlı alacaklarını merak ediyor. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşlarına her yıl belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından gözler 2022 ocak zammına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı ilgiyle takip ediliyor. İşte, 2022 memur/emekli zamlarında son durum...
Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Memur ve emekli maaşlarında enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Memur ve emekli maaşlarında enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.
Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
İLK 6 AYDA YÜZDE 8.45
Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR OLACAK?
En son ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 6.72’lik zammı garantilemiş durumda.Yine Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000’den önce Emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.
Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72’lik zam farkı oluşmuş durumda. Yani geri kalan 2 aylık (kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlar yüzde 5’lik toplu sözleşmesine ek fark kadar artacak.
Şu anki farka göre ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluşmuş durumda. Son 2 ayda (kasım, aralık) yüzde 4’e yakın enflasyon beklentisi var.
EN AZ 3.669 LİRAYA ÇIKACAK.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14’ten yüzde 18.4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.
Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.
Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72’lik zam farkı oluşmuş durumda. Yani geri kalan 2 aylık (kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlar yüzde 5’lik toplu sözleşmesine ek fark kadar artacak.
Şu anki farka göre ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluşmuş durumda. Son 2 ayda (kasım, aralık) yüzde 4’e yakın enflasyon beklentisi var.
EN AZ 3.669 LİRAYA ÇIKACAK.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14’ten yüzde 18.4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.
Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.