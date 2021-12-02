Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur/emekli zamlarında don durum

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR OLACAK?

En son ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 6.72’lik zammı garantilemiş durumda.Yine Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000’den önce Emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.



Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72’lik zam farkı oluşmuş durumda. Yani geri kalan 2 aylık (kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlar yüzde 5’lik toplu sözleşmesine ek fark kadar artacak.



Şu anki farka göre ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluşmuş durumda. Son 2 ayda (kasım, aralık) yüzde 4’e yakın enflasyon beklentisi var.



EN AZ 3.669 LİRAYA ÇIKACAK.



Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14’ten yüzde 18.4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.



Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.



