Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zammında son durum
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sene sonu, memur ve emekli zammı gündeme geldi. Yeni yılda ne oranda zam alacaklarını merak eden milyonlarca emekli ve memur, zam oranları hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli ve memur maaşları yeni yılda ne kadar olacak?
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Memur maaş zammı 2022 yılına kısa bir süre kala, başta asgari ücret olmak üzere zamlar gündeme geliyor. Bir diğer merak edilen zam grubu ise emekliler ve memurları kapsıyor. Aralık ayına kısa bir süre kala, şimdi de memur ve emekli maaşlarına zam oranları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2022 memur ve emekli zammında son durum...
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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme" dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.
Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.
Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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AĞUSTOS'TA ZAM ORANI AÇIKLANMIŞTI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu.
Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72’lik enflasyon rakamına ulaşıldı.