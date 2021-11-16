Memur ve emekli zammÄ± ne kadar olacak? Gözler emekli ve memur maaÅŸ zammÄ±nda
Memur ve emekli zammÄ± iÃ§in heyecanlÄ± bekleyiÅŸ devam ediyor. Emekli ve memur maaÅŸlarÄ±na enflasyon rakamlarÄ±na gÃ¶re zam yapÄ±lacak. Enflasyon oranÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸ arttÄ±kÃ§a memur ve emeklinin yÄ±lbaÅŸÄ±nda alacaÄŸÄ± maaÅŸa da enflasyon farkÄ± gelmiÅŸ oluyor. En son aÃ§Ä±klanan rakamlara gÃ¶re enflasyon farkÄ± yÃ¼zde 6.72 olmuÅŸtu. Peki, memur ve emekli zammÄ± ne kadar olacak?
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Memur ve emekli maaÅŸlarÄ±na enflasyon rakamlarÄ±na gÃ¶re zam yapÄ±lÄ±yor. Toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ± en son aÄŸustos ayÄ±nda belli olmuÅŸtu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki kasÄ±m ve aralÄ±k ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zam oranÄ± netleÅŸecek. Zam yÃ¼zde 12 olursa en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± 492 lira artÄ±ÅŸla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya Ã§Ä±kacak. En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli maaÅŸÄ± da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yÃ¼kselecek.
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MEMUR VE EMEKLÄ° ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ± aÄŸustosta belli olmuÅŸtu. Buna gÃ¶re; 2022 yÄ±lÄ± iÃ§in yÃ¼zde 5+7, 2023 yÄ±lÄ± iÃ§in ise yÃ¼zde 8+6 olmak Ã¼zere maaÅŸlarda iki yÄ±l sÃ¼resince kÃ¼mÃ¼latif yÃ¼zde 28.62â€™lik bir artÄ±ÅŸ olacak.
Her 6 ayda bir Enflasyon sÃ¶z konusu zamlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 milyon memura 400 liralÄ±k da toplu sÃ¶zleÅŸme ikramiyesi Ã¶denecek.
Ä°LK 6 AYDA YÃœZDE 8.45
Posta Gazetesi'nin haberine gÃ¶re, diÄŸer yandan memur ve emeklisi, 2019 yÄ±lÄ±ndaki toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 2020 yÄ±lÄ± iÃ§in yÃ¼zde 4+4, 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in de yÃ¼zde 3+3 oranÄ±nda zam almÄ±ÅŸtÄ±. Enflasyon farkÄ± da her 6 aylÄ±k dÃ¶nemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmiÅŸti.
2019â€™daki toplu sÃ¶zleÅŸmenin son zammÄ± bu yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na kadar geÃ§erli olmak Ã¼zere yÃ¼zde 3 olarak uygulanmÄ±ÅŸtÄ±. Buna ilk 6 ayda oluÅŸan yÃ¼zde 5.45â€™lik enflasyon farkÄ± da eklenmiÅŸ ve toplam zam yÃ¼zde 8.45 olmuÅŸtu.
En son ortaya Ã§Ä±kan rakamla birlikte SSK ve BaÄŸkur emeklileri ÅŸimdiden yÃ¼zde 6.72â€™lik zammÄ± garantilemiÅŸ durumda.Yine Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 18.4â€™lÃ¼k Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ne gÃ¶re bu yÄ±l sonu enflasyonu oluÅŸacaÄŸÄ± varsayÄ±mÄ±yla ikinci 6 aylÄ±k dÃ¶neme (temmuz-aralÄ±k) iliÅŸkin enflasyonun yÃ¼zde 10â€™a ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.Bu durumda 7.5 milyon SSK ve BaÄŸkur emeklisi yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10 zam alabilecek. BÃ¶ylece 2000â€™den Ã¶nce Emekli olan SSK emeklisinin taban maaÅŸÄ± 2 bin 880 lira seviyesine, 2000â€™den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaÅŸÄ± 1.800 lira seviyesine, en dÃ¼ÅŸÃ¼k BaÄŸkurâ€™lu esnaf emekli maaÅŸÄ± da 2 bin 100 liranÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kacak.
Ekim ayÄ± enflasyonuyla birlikte yÃ¼zde 3.72â€™lik zam farkÄ± oluÅŸmuÅŸ durumda. Yani geri kalan 2 aylÄ±k (kasÄ±m, aralÄ±k) enflasyon verisinin tamamÄ± eksi Ã§Ä±kmaz ve eksi Ã§Ä±kan dÃ¶nemler artÄ± dÃ¶nemleri sÄ±fÄ±rlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansÄ±tÄ±lacak ve maaÅŸlar yÃ¼zde 5â€™lik toplu sÃ¶zleÅŸmesine ek fark kadar artacak.
Åžu anki farka gÃ¶re ocak zammÄ± yÃ¼zde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluÅŸmuÅŸ durumda. Son 2 ayda (kasÄ±m, aralÄ±k) yÃ¼zde 4â€™e yakÄ±n enflasyon beklentisi var.
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EN AZ 3.669 LÄ°RAYA Ã‡IKACAK
Merkez BankasÄ± yÄ±l sonu enflasyon tahminini yÃ¼zde 14â€™ten yÃ¼zde 18.4â€™e Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Bu da memur ve memur emeklisi iÃ§in yÄ±l sonunda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7 enflasyon farkÄ± oluÅŸabileceÄŸi yani toplam zammÄ±n yÃ¼zde 12 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor.
Son 2 aylÄ±k enflasyon belirleyici olacak. Zam yÃ¼zde 12 olursa en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± 492 lira artÄ±ÅŸla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya Ã§Ä±kacak. En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli maaÅŸÄ± da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yÃ¼kselecek.