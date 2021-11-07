Memur ve emekli zammı 2022 ne kadar olacak? 2022 yılı memur zammı hesaplama bilgisi
Emekli ve memur zammı 2022, Aralık ayı yaklaşırken gündemde yer almaya başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için zam oranı ağustosta belli olmuştu. Enflasyon oranları ile değerlendirilen memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa enflasyon farkı da gelecek. Gözler şimdi kasım ve aralıkta açıklanacak enflasyon rakamlarında. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 2022 yılı memur zammı hesaplama işlemi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2022 yılı memur zammı hesaplama işlemleri, yeni yıla kısa süre kala vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. 4 milyondan fazla memur ve yaklaşık 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren zam oranları enflasyon ile kesinleşiyor. Şu anda enflasyon farkı yüzde 6.72 olurken; memurlara yüzde 12, emeklilere de yüzde 10 civarında zam yapılması bekleniyor. Enflasyon oranındaki yükseliş arttıkça memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı geleceği için rakamlar yıl sonunda kesinleşecek.
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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme" dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.
Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
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Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.
Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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AĞUSTOS'TA ZAM ORANI AÇIKLANMIŞTI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
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Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu.
Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72’lik enflasyon rakamına ulaşıldı.