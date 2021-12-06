Memur ve emekli maaş zammında son durum: 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammı için enflasyon oranı

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aylık enflasyon son 5 ayda sırasıyla yüzde 1.80, 1.12, 1.25, 2.39 ve 3.51 artmış. Toplamı yüzde 10.07 yapıyor. Bu rakamlara göre enflasyon farkı yüzde 7'nin üzerinde oluyor. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı alabilecek. Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı da belli olacak.



Posta'nın haberine göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.



Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.