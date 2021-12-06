Memur ve emekli maaş zammında son durum: 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammı için enflasyon oranı
Memur ve emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammı için açıklanacak miktara gözler çevrildi. Memur ve emekli zammı enflasyon farkı ile her sene belirli tarihlerde yapılıyor. Memur maaşlarına enflasyon rakamlarının yanı sıra enflasyon farkına göre de artış gerçekleştiriliyor. Aylık enflasyon son 5 ayda sırasıyla yüzde 1.80, 1.12, 1.25, 2.39 ve 3.51 arttı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada zam oranları için dikkat çeken açıklama yaptı. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte memur ve emekli zammında son durum ve konuyla ilgili açıklamalar.
Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından duyurulacak. Memur ve memur emeklisi maaşlarına enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri 7,47 enflasyon farkı zammı alabilecek. Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aylık enflasyon son 5 ayda sırasıyla yüzde 1.80, 1.12, 1.25, 2.39 ve 3.51 artmış. Toplamı yüzde 10.07 yapıyor. Bu rakamlara göre enflasyon farkı yüzde 7'nin üzerinde oluyor. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı alabilecek. Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı da belli olacak.
Posta'nın haberine göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.
Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Posta'nın haberine göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.
Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milliyet Yazarı Cem Kılıç, ‘Gelen son verilere göre; memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluştu. Yeni yılda ise aylıklarda yüzde 8'lik bir zam farkının oluşabileceğini söyleyebiliriz.’ dedi.
EN AZ 3.669 LİRAYA ÇIKACAK
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14’ten yüzde 18.4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.
Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.
Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.