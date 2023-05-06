MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2023: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz ayında yüzde kaç zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Emekli ve memur maaşı zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Bu rakamlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı netleşti ve memur zammı enflasyon tablosu da göründü. Temmuz 2023 döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 6 olurken; 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası belli olacak.