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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2023: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz ayında yüzde kaç zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Memur Maaşı#Emekli Maaşı#Enflasyon Farkı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 17:43

Memur ve emekli maaşı zam oranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık zam oranı da netleşti. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ile memur maaşları Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinleşecek. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte oranlar...

1/4MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2023: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz ayında yüzde kaç zam gelecek 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Emekli ve memur maaşı zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Bu rakamlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı netleşti ve memur zammı enflasyon tablosu da göründü. Temmuz 2023 döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 6 olurken; 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası belli olacak.

2/4MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

3/4MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2023: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz ayında yüzde kaç zam gelecek 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

4/44 AYLIK ENFLASYON FARKLI NE KADAR OLDU

4 AYLIK ENFLASYON FARKLI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Buna göre:

4 aylık Enflasyon oranı: Yüzde 15,22
4 aylık SSK ve Bağ-Kur Emekli zammı: Yüzde 15,22
Ocak 2023 Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08
4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

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#Memur Maaşı#Emekli Maaşı#Enflasyon Farkı