MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2023: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz ayında yüzde kaç zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.



Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.