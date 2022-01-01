Memur ve emekli zammı 2022 ne kadar olacak? Emeklilere ek zam verilecek mi? Emekli maaşı için kritik tarih!
Memur ve emekli zammında tüm gözler açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile beraber 2020 emekli zammı ile memur maaşlarında net rakam belli olacak. Yılda iki defa zam yapılan emekli maaşları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. "dedi. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam yapılmış olacak. Emeklilere ek zam görüşmeleri de rakamların netleşmesinin ardından başlayacak. Peki, memur ve emekli maaşı 2022 ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar.
Emekli zammı 2022 ve memur maaşı için geri sayım devam ediyor. Yeni yılın ilk haftasında emekli ve memur zammı için belirlenen rakamlar belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte de milyonların aylardır beklediği 2022 memur zamları belirlenmiş olacak. SSK ve BAĞKUR emeklileri için 3 Ocak'ta zam oranı açıklanacak. Enflasyon oranına göre zam yapılan emekli zammı ile ilgili Hürriyet’ten Nuray Babacan, kaleme aldığı yazısında ‘Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor.’ dedi.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram milyonların beklediği haber ile ilgili son durumu aktardı:
Memurların gözü kulağı açıklanacak zam haberlerinde. Bunun içinde pazartesi günü önemli bir tarih. Çünkü enflasyon rakamı açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte de Memur zamlarının genel bir çerçevesi netleşmiş olacak. Çünkü alacakları zam için enflasyon rakamı artı imzalanacak ek protokol belirleyici olacak.Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin de zam oranı yine 3 Ocak'ta belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını da 15 Ocak'ta alacak.
Memurların gözü kulağı açıklanacak zam haberlerinde. Bunun içinde pazartesi günü önemli bir tarih. Çünkü enflasyon rakamı açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte de Memur zamlarının genel bir çerçevesi netleşmiş olacak. Çünkü alacakları zam için enflasyon rakamı artı imzalanacak ek protokol belirleyici olacak.Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin de zam oranı yine 3 Ocak'ta belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını da 15 Ocak'ta alacak.
Ağustos ayında iki yıl için yüzde 35 zam oranı belirlenmişti. Ancak yapılacak bir ek protokol var. Ek protokol için de aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Yani pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamı belirleyici bir kriter olacak. Bu kapsamda da pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamının ardından bu kez ek protokol için sendikalar ve bakanlık arasında görüşmeler başlayacak.
Aslında geçtiğimiz haftalarda görüşmeler olmuştu. Ancak yine belirleyici rol oynayan şey enflasyon olduğu için rakamın açıklanmasının ardından bu defa karşılıklı görüşmeler başlayacak. Sonrasında da ek bir protokolün imzalanmasını bekliyoruz.
Aslında geçtiğimiz haftalarda görüşmeler olmuştu. Ancak yine belirleyici rol oynayan şey enflasyon olduğu için rakamın açıklanmasının ardından bu defa karşılıklı görüşmeler başlayacak. Sonrasında da ek bir protokolün imzalanmasını bekliyoruz.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli maaşına yapılacak olan zam oranı 3 Ocak tarihinde netleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.
AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi. İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.