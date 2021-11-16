Memur ve emekli zammÄ± 2022 ne kadar olacak? 2022 yÄ±lÄ± memur zammÄ± hesaplama bilgileri!

SSK VE BAÄžKUR EMEKLÄ°SÄ° NE KADAR OLACAK? En son ortaya Ã§Ä±kan rakamla birlikte SSK ve BaÄŸkur emeklileri ÅŸimdiden yÃ¼zde 6.72â€™lik zammÄ± garantilemiÅŸ durumda.Yine Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 18.4â€™lÃ¼k Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ne gÃ¶re bu yÄ±l sonu enflasyonu oluÅŸacaÄŸÄ± varsayÄ±mÄ±yla ikinci 6 aylÄ±k dÃ¶neme (temmuz-aralÄ±k) iliÅŸkin enflasyonun yÃ¼zde 10â€™a ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.Bu durumda 7.5 milyon SSK ve BaÄŸkur emeklisi yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10 zam alabilecek. BÃ¶ylece 2000â€™den Ã¶nce Emekli olan SSK emeklisinin taban maaÅŸÄ± 2 bin 880 lira seviyesine, 2000â€™den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaÅŸÄ± 1.800 lira seviyesine, en dÃ¼ÅŸÃ¼k BaÄŸkurâ€™lu esnaf emekli maaÅŸÄ± da 2 bin 100 liranÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kacak.



Ekim ayÄ± enflasyonuyla birlikte yÃ¼zde 3.72â€™lik zam farkÄ± oluÅŸmuÅŸ durumda. Yani geri kalan 2 aylÄ±k (kasÄ±m, aralÄ±k) enflasyon verisinin tamamÄ± eksi Ã§Ä±kmaz ve eksi Ã§Ä±kan dÃ¶nemler artÄ± dÃ¶nemleri sÄ±fÄ±rlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansÄ±tÄ±lacak ve maaÅŸlar yÃ¼zde 5â€™lik toplu sÃ¶zleÅŸmesine ek fark kadar artacak.



Åžu anki farka gÃ¶re ocak zammÄ± yÃ¼zde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluÅŸmuÅŸ durumda. Son 2 ayda (kasÄ±m, aralÄ±k) yÃ¼zde 4â€™e yakÄ±n enflasyon beklentisi var.