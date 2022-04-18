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Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammında son durum

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Memur ve emekli temmuz zammında son durum milyonların gündeminde yer alıyor. Yılda iki defa yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşı zam oranı netlik kazanacak. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak" dedi. Peki, Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte, memur ve emekli temmuz zammı hakkında bilgiler.

1/4Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammında son durum

Emekli maaşı ve memur zammının ne kadar olacağı temmuz ayı yaklaşırken vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri ile temmuz zam oranı netleşecek. Aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından ocak ayında zam oranı memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zam yüzde 7.5 olarak güncellenmişti. Memur ve emeklilere maaş artışı ile ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, 1 Temmuz'u işaret etti.

2/4EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

3/4Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammında son durum

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

4/4MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılacak. Konuyla ilgili Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

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