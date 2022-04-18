Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammında son durum

Emekli maaşı ve memur zammının ne kadar olacağı temmuz ayı yaklaşırken vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri ile temmuz zam oranı netleşecek. Aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından ocak ayında zam oranı memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zam yüzde 7.5 olarak güncellenmişti. Memur ve emeklilere maaş artışı ile ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, 1 Temmuz'u işaret etti.