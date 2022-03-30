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Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur emekli maaşı temmuz zammı hakkında açıklama

#Memur Zammı #Emekli Zammı#Memur Maaşı

Memur ve emekli zammı 2022 yılında da gündemde yer alan konulardan biri. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre yılda iki defa zam yapılıyor. Ocak ayında açıklanan aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından son zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Şimdi gözler temmuz zammına çevrildi. Peki, Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak? İşte son açıklamalar

1/4Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak Memur emekli maaşı temmuz zammı hakkında açıklama

Memur emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu açıklamasında, ‘Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak.’ cümlesine de yer verdi.

2/4MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

3/4Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak Memur emekli maaşı temmuz zammı hakkında açıklama

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

4/4MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

 

 

 

 

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#Memur Zammı #Emekli Zammı#Memur Maaşı