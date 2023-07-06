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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI (MAAŞA GÖRE) ZAM TABLOSU (KİM NE KADAR ZAM ALACAK?)... İşte, kalem kalem memur maaş zammı hesaplaması

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#Memur Maaşı Zam#Emekli Maaşı Zam#Memur Emekli Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 09:00

Emekli ve memur maaş zammı için önceki gün açıklanan TÜİK verileri kritik bir rol oynadı. 6 aylık enflasyon rakamına göre ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 19.77 olarak açıklandı. 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurların emekli maaşları yüzde 6 zamlı olacak şekilde planlanmıştı. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek denmişti. Bu çerçevede memurların temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17.55 oldu. Peki, hangi memur ne kadar maaş zammı alacak? İşte, memurların aldıkları maaşa göre zam tablosu ve detaylı bilgiler

1/8MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI (MAAŞA GÖRE) ZAM TABLOSU (KİM NE KADAR ZAM ALACAK)... İşte, kalem kalem memur maaş zammı hesaplaması

Memurlar Temmuz ayındaki maaşlarını zamlı olarak alacak. Zam tutarı yüzde 17.55 olurken üzerine ise seyyanen 8 bin 77 lira zam eklenecek. Peki, kim ne kadar zam alacak? İşte, memur maaş zammı hakkında detaylı bilgiler

2/8MAAŞ ZAMMI SEYYANEN VERİLECEK

MAAŞ ZAMMI SEYYANEN VERİLECEK

Meclis’e sunulan kanun teklifi ile de kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Meclis’e gönderilen kanun teklifinde seyyanen zam yapılmasını öngören madde “6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.7.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir” şeklinde yer aldı.

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Bu çerçevede görevdeki memurlar temmuz maaşlarını; toplu sözleşme zammı, üzerine enflasyon farkı, bunun da üzerine 8 bin 77 lira seyyanen zamlı alacak. Böylece 2023’ün ocak ayında 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin liraya çıkacak. Seyyanen zamla birlikte ortalama memur maaşı da 25 bin liraya yükselmiş olacak.

4/8EMEKLİLERİ KAPSAMIYOR

EMEKLİLERİ KAPSAMIYOR

Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak. Bugünkü haliyle memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam, üzerine de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.55 zamlı alacaklar. Emeklilere refah payı altında ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik net değil.

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NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2023 Temmuz zamları yer alıyor.  Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir. Tablo, görevdeki tüm memurların ve tüm kademe ve derece maaşları kapsamamaktadır.

6/8GÖREVDEKİ MEMURLARIN 2023 TEMMUZ YENİ MAAŞLARI TL

GÖREVDEKİ MEMURLARIN 2023 TEMMUZ YENİ MAAŞLARI TL

Görevdeki memurların aldığı maaş tutarına göre alacağı ücret tablosu şu şekilde olacak;

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