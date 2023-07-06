MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI (MAAŞA GÖRE) ZAM TABLOSU (KİM NE KADAR ZAM ALACAK?)... İşte, kalem kalem memur maaş zammı hesaplaması

Bu çerçevede görevdeki memurlar temmuz maaşlarını; toplu sözleşme zammı, üzerine enflasyon farkı, bunun da üzerine 8 bin 77 lira seyyanen zamlı alacak. Böylece 2023’ün ocak ayında 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin liraya çıkacak. Seyyanen zamla birlikte ortalama memur maaşı da 25 bin liraya yükselmiş olacak.