Depremin ilk gününden itibaren bu acıyı milletimiz gönlünde hissetmiş davet beklemeden her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Aziz milletin ferdi olarak milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.

"EKONOMİK TEDBİRLER ALMAK ZARURİ OLMUŞTUR"

Büyük hasarın telafisi için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarınca hızla hayata geçirilmesini görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlıkta inceleyebiliriz. Hasar gören şehirlerin yeniden planlanması, altyapının maliyetidir. İkincisi istihdam ve vergi kaybının getireceği maliyettir. Ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyduğu ve ilave finansmanı karşılamak için de bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. Kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılması için değişiklikler öngörüyoruz. Maktu vergi tutarlarının güncellenmesi için yetki düzenlemesi öngörüyoruz. İlave finansman için ve hazine rezervi için 2023 yılı merkezi bütçe kanundaki net borç artırımını hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Tahsil edilmiş Kovid-19 cezalarının iadesine yönelik teklifi düzenlemiş bulunuyoruz. Yakın bir dayanışma içinde olduğu, bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için her türlü maddi manevi desteğin verildiğini biliyoruz. Bu dayanışmanın bundan sonra da inşallah vatandaşların katkı sağlayacağına inanıyoruz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.

EMEKLİYE ZAM OLACAK MI?

8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.