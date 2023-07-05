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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMM'de... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Memur Zammı#Emekli Zammı#En Düşük Memur Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:41

Memur ve emekli maaşı sorusunun yanıtı belirlenen oranla gündemin ana maddelerinden biri haline geldi... Yapılan son dakika açıklamasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Memurların alacağı zam da belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zam ve buna ek olarak 8077 lira seyyanen zam yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti. Böylece hükümet tarafından açıklanacak zam oranı kesin olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi. Peki, Temmuz emekli, memur maaş zammı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne zaman, hangi gün belli olacak? İşte memur emekli zammı son durum...

1/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

2023 Temmuz memur ve emekli zammı son dakika gelişmeleri için gözler yapılan açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada memur maaş zammı ile ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, söyleyerek en düşük memur maaş zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Peki, 2023 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

Enflasyon açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu

İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik.

Her yıl asgari ücret desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.

 

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Depremin ilk gününden itibaren bu acıyı milletimiz gönlünde hissetmiş davet beklemeden her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Aziz milletin ferdi olarak milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.

"EKONOMİK TEDBİRLER ALMAK ZARURİ OLMUŞTUR"

Büyük hasarın telafisi için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarınca hızla hayata geçirilmesini görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlıkta inceleyebiliriz. Hasar gören şehirlerin yeniden planlanması, altyapının maliyetidir. İkincisi istihdam ve vergi kaybının getireceği maliyettir. Ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyduğu ve ilave finansmanı karşılamak için de bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. Kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılması için değişiklikler öngörüyoruz. Maktu vergi tutarlarının güncellenmesi için yetki düzenlemesi öngörüyoruz. İlave finansman için ve hazine rezervi için 2023 yılı merkezi bütçe kanundaki net borç artırımını hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Tahsil edilmiş Kovid-19 cezalarının iadesine yönelik teklifi düzenlemiş bulunuyoruz. Yakın bir dayanışma içinde olduğu, bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için her türlü maddi manevi desteğin verildiğini biliyoruz. Bu dayanışmanın bundan sonra da inşallah vatandaşların katkı sağlayacağına inanıyoruz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.

EMEKLİYE ZAM OLACAK MI?

8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.

4/24EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise 19,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece refah payı eklenecek zam hükümet tarafından açıklanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

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5/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranına ilişkin konuşan Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

ZAM ORANLARI NE OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Memurların alacağı zam da belli oldu. 

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece hükümet tarafından açıklanacak zam oranı kesin olacak.

 

6/242023 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Memur maaşları ile ilgili düzenleme mesajı veren Erdoğan "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkhan açıklamasının devamında hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

 

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7/24BAKAN IŞIKHAN’DAN MEMURA ZAM AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN’DAN MEMURA ZAM AÇIKLAMASI

Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi. Işıkhan, şunları kaydetti:

“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”

8/24MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı çalışmalarını tamamlamadı. Son olarak Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak. Memur zammı ile ilgili teklifin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

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9/24EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

10/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

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En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu.

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Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

14/24MEMURA SEYYANEN ZAM

MEMURA SEYYANEN ZAM

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde memur maaşlarına değindi. Selvi'nin yazısında şu detaylar yer aldı;

"Dünkü Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.

1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.

2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.

3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."

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Ev hanımlarına emeklilik 2023 || Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

#Ev Hanımlarına Emeklilik
21/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak
22/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

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1/4 en düşük avukat maaşı Temmuz 2023 ne kadar, kaç TL oldu Seyyanen zam ile birlikte avukat maaşları Temmuz 2023

1/4 en düşük avukat maaşı Temmuz 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam ile birlikte avukat maaşları Temmuz 2023!

#Avukat Maaşı
DOKTOR MAAŞI 2023 TEMMUZ || Zamlı uzman doktor maaşları ne kadar olacak, kaç TL Temmuz ayı yeni memur maaşı ve seyyanen zam ile doktor maaş zammı 2023

DOKTOR MAAŞI 2023 TEMMUZ || Zamlı uzman doktor maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayı yeni memur maaşı ve seyyanen zam ile doktor maaş zammı 2023

#Doktor Maaşı 2023 Temmuz
Ev hanımlarına emeklilik 2023 || Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler

Ev hanımlarına emeklilik 2023 || Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

#Ev Hanımlarına Emeklilik
23/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak
24/24MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2023 SON DURUM || En düşük memur maaşını 22 bin TL olacak... Teklif TBMMde... Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam... Emekli maaş zammı ne kadar olacak

 

 

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Ev hanımlarına emeklilik 2023 || Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler

Ev hanımlarına emeklilik 2023 || Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

#Ev Hanımlarına Emeklilik