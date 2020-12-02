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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 11:27 | 

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Gözler ocak ayı zammına çevrildi

Memur ve emekli maaş zammı için heyecan giderek artıyor. Memur ve emekli maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kere zam yapılıyor. Enflasyon verilerinin belirlenen rakamları aşması halinde fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6’şar aylık enflasyon ne çıktıysa o oranda zam alıyor. Peki memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Memur ve emekli zammı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Son dönemde kur etkisiyle enflasyonda yukarı doğru bir eğilim bulunuyor. İşte memur ve emekli zammı ile ilgili detaylar

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak.

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Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1’lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.

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Enﬂasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35’lik enﬂasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enﬂasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak.

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Yıllık enﬂasyon yüzde 13’e yaklaşırsa bu sefer fark 3.25’e doğru çıkabilecek. Bu durumda da ocak zammı yüzde 6.25’e çıkmış olacak. Bu iki öngörüden ilki gerçekleşirse, en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak

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Yüzde 3.25’lik farkın oluşması durumunda en düşük memur maaşı 3.743 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 2.989 liraya yükselmiş olacak.

7SSK VE BAĞ-KURLUNUN HESABI NASIL OLACAK
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SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN HESABI NASIL OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enﬂasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enﬂasyon (temmuz-ekim) yüzde 4.61 oldu.

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Yıl sonu yeni enﬂasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6.35 civarı bir zam gündeme gelecek. 4 aylık enﬂasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor.

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Tahminler doğrultusunda yüzde 12’yi aşan enﬂasyon verileri sonrasında yüzde 7’ye yakın bir zammın maaşlara yansıtılması muhtemel. Emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak.

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1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.

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