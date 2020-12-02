Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Gözler ocak ayı zammına çevrildi

Memur ve emekli zammı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Son dönemde kur etkisiyle enflasyonda yukarı doğru bir eğilim bulunuyor. İşte memur ve emekli zammı ile ilgili detaylar