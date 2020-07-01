Memur temmuz zammı 2020 ne kadar olacak? Gözler enflasyon ve enflasyon farkı açıklamasında

Memur temmuz zammı haziran enflasyon oranının belli olmasının ardından açıklanacak. Memur temmuz zammı ne kadar olur sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farkı verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.



MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

