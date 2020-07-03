Memur temmuz zammı 2020 ne kadar? Memur zammı için gözler enflasyon oranı ve farkında
Memur temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl memurlara ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Bu zam oranı enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanacağı olan haziran enflasyon oranının ardından belli olacak. Memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar…
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Memur maaşlarına yapılacak olan temmuz zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur temmuz zammını merak eden vatandaşlar haziran enflasyon oranı ve enflasyon farkına yoğun ilgi gösteriyorlar. Zam oranı bugün açıklanacak olan haziran enflasyon oranının ardından belli olacak. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
MEMUR TEMMUZ ZAMMI AÇIKLANDI MI? Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanacağı olan haziran enflasyon oranının ardından belli olacak. Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz’da saat 10:00’da açıklanacak.
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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
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Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
EN SON EN KADAR ZAM YAPILMIŞTI? Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.