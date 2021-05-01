Memur maaşları ne zaman yatar? Bayram öncesi maaşlar ödenecek mi? Beklenen açıklama geldi
Memur maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu. Tam kapanma dönemine rastlayan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca memur, maaşlarının ödeneceği tarihe odaklandı. Ramazan Bayramı öncesi gözler ödeme tarihine çevrilirken, beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peş peşe milyonları ilgilendiren kararları duyuran Cumhurbaşkanı, memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılacağını bildirdi. Peki, 2021 memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? İşte, mayıs ayı memur maaşlarının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 mayıs ayı memur maaşlarının ödeneceği tarih milyonlarca memurun gündeminde yer almaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih için beklentilerini mayıs ayına çevirenlerin beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.
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MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.
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MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
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2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
Esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin süresini 1 Temmuz tarihine kadar erteliyoruz.
Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
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Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler. İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum.