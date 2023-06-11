MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını ifade etti.

Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek. Aşağıda hazırlanan tabloda zam oranları üzerinden maaşlar yer almaktadır.

Tablodaki hesaplamalar yapılırken bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.