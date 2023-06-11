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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Memur Maaş Zammı#En Düşük Memur Maaşı#Memur Maaş Zammı Temmuz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 10:45

Öğretmen, polis, doktor, hemşire, ön lisans ve lisans mezunu memurlar temmuz memur maaş zammı ile kendilerine yapılacak zam oranlarını merak ediyorlar. Haziran ayı enflasyon verileri Temmuz’un ilk haftası duyurulacak ve memur ile emeklilerin alacağı fark belli olacak. TÜİK mayıs ayı enflasyon oranı ile temmuz ayı memur ve emekli zammı tablosu göründü. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Gözler şimdi Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Memur maaş zammı enflasyon farkı ile birlikte netleşecek. Peki, memur maaş zammı temmuz ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur maaş zammı 2023 son durum...

1/5MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak En düşük memur maaşı ne kadar olacak

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, memurların yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına destek olmak amacıyla maaş zammı kararı alındı. Memurlar ve kamuoyunun, zam kararının hayata geçirilmesiyle birlikte maaşlarının artışından dolayı ekonomik açıdan rahatlama yaşaması bekleniyor. Geçtiğimiz dönem Ocak-Haziran aylarında geçerli olan zam oranı enflasyonun üzerinde %30 olmuştu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını açıklamıştı. Peki, 2023 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur maaş zammı temmuz son dakika gelişmeleri...

2/52023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK

2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurların toplu sözleşme gereği alacağı zam oranları son olarak Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla açıklığa kavuşacak.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

3/5EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

4/5MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını ifade etti.

Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek. Aşağıda hazırlanan tabloda zam oranları üzerinden maaşlar yer almaktadır.

Tablodaki hesaplamalar yapılırken bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

5/5MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 || Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak En düşük memur maaşı ne kadar olacak

Başkomiser derecesinde 3/1 derecesinde çalışan bir kişinin mevcut maaşı 20 bin 873 lira. Temmuz ayında maaşına %40 zam yapılması durumunda ise 29 bin 222 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan bir öğretmenin mevcut maaşı 15 bin 793 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda mevcut maaşı 22 bin 110 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.

8/1 derecesinde çalışan bir polis memurunun mevcut maaşı 18 bin 23 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 25 bin 529 lira olacak.

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