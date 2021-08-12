Memur maaş zammı 2022: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme detayları
Memur zammı 2022 ve ek gösterge için beklenen açıklama yapıldı. Memur zam görüşmeleri belirlenen takvime göre devam edecek. 2 Ağustos tarihinde yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yeni görüşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşti. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler sundu. Bugün yapılan görüşmede ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 yılı için memur ve memur emeklilerine ilk yarı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulundu. Sürecin sonunda memur ve memur emeklisinin zam oranı belli olacak.
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Memur maaş zammı için açıklama geldi. Memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi. Milyonları yakından ilgilendiren, memur zammı görüşmelerinde gözler bir sonraki toplantıya çevrildi. Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki görüşmelerin akabinde son durumla birlikte zam oranları belli olacak.
Bugünkü toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
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"Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlar her toplumda rastlanabilir. Devlet varlığı, devlet mekanizması işliyorsa devlet sorunların üstesinden gelir. Uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları var. Bütün bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar var. Türkiye bunlarla mücadele etmektedir. Orman yangını, sel felaketleri sorunları yaşıyoruz. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçları da var. Türkiye bunları aşacak seviyededir. Tüm ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir. Devlet çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu sürece bu sorunlara daha iyi yanıt verecektir. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte belki bunun üzerinde büyüme göstererek bu sorunlara cevap verecek dinamizme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisiyle imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesini imzaladık. Türkiye toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir."
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"Türkiye'nin ekonomik sorunları içerisinde en önemli konularından biri enflasyon. Son yıllarda muhtelif kaynakları, sebepleri olan enflasyon sorunlarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil. Daha çok maliyet enflasyonu. Dolar kuru üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarını, ithal edilmiş bir enflasyon etkisi olduğunu da görmek mümkündür. Enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı sosyal koruma kalkanını oluşturmak gerekir. Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.
2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz.
2023'te refah payını da dikkate alan bir açıklamayı nihai görüşmemizde ifade edeceğimizi belirtmek isterim."
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MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Takvime göre 3 ila 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. 9 ve 10 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline yönelik teklifler ele alınacak. 11 Ağustos'ta kamu personelinin geneline yönelik teklifler müzakere edilecek, 12 Ağustos'ta ise hükümet ilk zam teklifini sunacak.13 ila 16 Ağustos tarihleri arasında ise hizmet kollarına ilişkin raporlar müzakere edilecek.
17 ila 21 Ağustos tarihleri arasında müzakerelere devam edilecek olup, 22 Ağustos'ta toplu sözleşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26 ila 31 Ağustos tarihleri arasında çalışmalara başlayarak, iki tarafın tekliflerinin değerlendirmesi öngörülüyor.
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ORANLAR BELLİ OLDU MU?
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
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Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.