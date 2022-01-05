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GeriEkonomi Memur maaş hesaplama: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman? İşte 2022 memur zammı
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 13:23 | 

Memur maaş hesaplama: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman? İşte 2022 memur zammı

Memur maaş hesaplama tablosu yoğun ilgi görüyor. Memur maaş zammı, 3 Ocak’ta açıklanan aralık ayı enflasyon rakamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5’e çıkartarak onlara ilave bir sosyal bir destek sağlamış oluyoruz.’ dedi. Zamlı memur maaşları 15 Ocak'ta memurların hesabına yatacak. Peki, memur maaşları ne kadar oldu? İşte memur maaş zammı hesaplama tablosu

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Memur maaş zammı 2022 yılı itibari ile belli oldu. Memur maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. Enflasyon oranı ve farkına göre bu zam oranı şekilleniyor. Aralık enflasyon oranına göre memurlara ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam yapılacaktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık.’ açıklamasını yaptı.
2MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5’e çıkartarak onlara ilave bir sosyal bir destek sağlamış oluyoruz.

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Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücrete kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.’ dedi.
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Tüm memur maaşlarına tablo üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca ek ödeme tutarları da dahil edilmemiştir.
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