Memur maaş hesaplama: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman? İşte 2022 memur zammı

Memur maaş zammı 2022 yılı itibari ile belli oldu. Memur maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. Enflasyon oranı ve farkına göre bu zam oranı şekilleniyor. Aralık enflasyon oranına göre memurlara ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam yapılacaktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık.’ açıklamasını yaptı.