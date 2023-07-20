Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam (8077 TL) yattı mı, Ağustos'ta mı ödenecek? İşte 2023 memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi son durum!

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Seyyanen zam ödeme tarihi 2023 milyonlarca memurun gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zam netleşirken, seyyanen maaş farkının ne zaman yatacağı beklenmeye başladı. TBMM tatile girmeden önce memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Memurlara ödenecek olan seyyanen zam öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, avukat, zabıta, bekçi, itfaiye eri gibi kamu çalışanlarını etkileyecek. Ağustos ayı yaklaşırken memur maaş farkı ödeme tarihi için beklentiler arttı. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam (8077 TL) yattı mı, Ağustos'ta mı ödenecek? İşte, 2023 memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.