Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam (8077 TL) yattı mı, Ağustos'ta mı ödenecek? İşte 2023 memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi son durum!

Memur maaş farkı ne zaman yatacak 2023 sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Memur maaş zammı oranı yüzde 17.55 enflasyona ek olarak seyyanen 8077 lira olarak belirlendi. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor. Öte yandan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Peki, memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.