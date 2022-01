Memur eş yardımı 2022: Yen yılda memur aile yardımı ne kadar oldu?

1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.



2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.



3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.



4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.