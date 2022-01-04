Memur eş yardımı 2022: Yen yılda memur aile yardımı ne kadar oldu?

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.



İşte, geçen yıl ödenen rakamlar;