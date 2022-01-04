Memur eş yardımı 2022: Yen yılda memur aile yardımı ne kadar oldu?
Memura eş yardımı olarak da bilinen aile yardımı tutarı, maaşlara yapılan zamlarla birlikte yeniden hesaplandı. 3 Ocak akşamı gerçekleşen Kabine Toplantısı çerçevesinde memur eş yardımı tutarı da ele alındı. Toplantı akabinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 TL'lik ek tutar verileceğini duyurdu. İşte, memura eş ve aile yardımı hakkında detaylı bilgiler
Memura aile yardımı açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.
2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.
3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.
4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.
2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.
3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.
4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.