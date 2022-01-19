Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı fark ödemelerinde son gelişmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandıYoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandı#Trafik
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Bakanlık 56 bin 211 denetim yaptı 350 milyon lira ceza kesildiBakanlık 56 bin 211 denetim yaptı! 350 milyon lira ceza kesildi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Saatler kala akın ettiler Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılarSaatler kala akın ettiler! Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılar#Edirne
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERGündem Haberleri

Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı fark ödemelerinde son gelişmeler

#Zam#Emekli#Maaş Farkı

Asgari ücret zammı ardından en çok merak edilen konulardan biri memur ve emeklilere 2022’de yapılacak zam oranıydı. Enflasyon farkının 3 Ocak'ta açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da açıklandı. Peki, memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

1/4Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak İşte emekli maaşı fark ödemelerinde son gelişmeler

Emekli maaşlarına 2022'de yapılacak zam oranlarının netlik kazanmasının ardından, maaş ödemeleri ve farklar hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. İşte, emekli maaşı farkı ödemelerinde son gelişmeler...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Haber Meclis'ten çıkmadı. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için Memur ve emekliler bu ayın 15'inde zamlı maaşlarını alamayacak. Zam farkının kanun teklifi yasalaştıktan sonra bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

2/4Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak İşte emekli maaşı fark ödemelerinde son gelişmeler

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bu kanun teklifindeydi. Ayın 15'inde memurlar maaşlarını alıyorlar. Yapılan zamların bu maaşlara yansıyıp yansımayacağını merak ediyorlardı. Ancak dün kanun teklifi görüşmeleri sırasında iki kez yoklama yapıldı ve toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelenmiş oldu.

3/4Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak İşte emekli maaşı fark ödemelerinde son gelişmeler

Bu durumda memurlar özellikle alacakları bu ayki maaşlarını zamsız alacaklar. Bu ne anlama geliyor; ileriki haftalarda kanun teklifi yasalaştıktan sonra ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta memurlara Maaş farkları yatırılacak. Yani 15'İnde alacakları maaşları zamsız olarak alacaklar ama sonrasında bu ay içerisinde maaş farkları yatırılmış olacak. Kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyordu. Yapılacak en önemli düzenlemelerin başında Emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi geliyor.

4/4Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak İşte emekli maaşı fark ödemelerinde son gelişmeler
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zam#Emekli#Maaş Farkı