Memur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme bilgisi
12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Peki, memur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. İşte, 2020 kurban bayramı emekli ikramiyesi ödemesi hakkında son bilgiler...
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Bakanlık, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.
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Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti.
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Bu kapsamda, Ziraat Bankası'ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.
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Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.