Memur emeklisi 2022 yılında ne kadar zam alacak? Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada memur maaşlarına Ocak ayında toplamda yüzde 30,5 zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını söyledi. Bu gelişmelerin ardından en düşük memur emeklisi maaşı merak konusu oldu. Peki, memur emeklisi 2022 yılında ne kadar zam alacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları açıkladı. Yüz binlerce memur emeklisi de kendilerine yapılan zam oranına odaklandı. İşte, 2022 memur emeklisi zam oranları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.
2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.
2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.