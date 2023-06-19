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MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi? Meclis gündemine geliyor

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 19:07

Emekli ve memur zam oranı 2023, ekonominin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren temmuz ayı memur emekli zammı için gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Son dakika gelişmesine göre Meclis bayram öncesinde hızlı çalışma dönemine giriyor. AK Parti'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, memurlara verilecek refah payı, memur ve emekli zammı tasarısı TBMM gündemine gelecek. Son olarak 5.500 lira olan en düşük emekli aylığı zamlanarak 7.500 TL’ye yükseltilmişti. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ile memur maaşları temmuz ayı öncesi netlik kazanacak. Peki, Temmuz ayı memur emekli zammı ne zaman açıklanacak? Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur ve emekli zam oranları hakkında ayrıntılar.

1/6MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak Refah payı verilecek mi Meclis gündemine geliyor

Memur ve emekli zammı 2023 son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücret çalışmalarının başlamasıyla gözler emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Son açıklanan enflasyon oranları ile 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26, 5 aylık memur enflasyon farkı, yüzde 7,26, aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Öte yandan memur ve emekli zammı Meclis gündemine geliyor. Peki, emekli memur zammı ne kadar olacak? İşte, memur ve emekli zammı son gelişmeler 2023.

2/6MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DURUM

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DURUM

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak.

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

3/6EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

4/62023 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon 15,26 oldu. Son olarak Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına göre emekli maaş zammı şekillenecek. Henüz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah payı desteği de sağlanarak %30 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldi. Ancak enflasyon karşısında değer kaybeden en düşük emekli maaşlarına ara zam yapılarak 7.500 TL’ye çıkarıldı. Temmuz ayında yapılacak zamlardan maaşını alt sınırdan alanlar ve 7.500 TL üzeri maaş alanlar yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” ifadelerini kullandı.

5/6ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI 22 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI 22 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

6/6ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek.

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