Emekli ve memur zammında son durum: SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?
Emekli ve memur zammında son durum binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Yılda iki kez yapılan zamda enflasyon belirleyici oluyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yılın ilk maaş zammını ocak ayında alan emekliler ve memurlar şimdi temmuz ayında yapılacak zam oranını bekliyor. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.
2
Mayıs ayında açıklanan en kritik enflasyon verileri açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor.
3
Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi.
4
MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU
Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti.
5
EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?
Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.