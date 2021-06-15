MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli ve memur zammında son durum: SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?
GeriEkonomi Emekli ve memur zammında son durum: SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 10:15 | 

Emekli ve memur zammında son durum: SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?

Emekli ve memur zammında son durum binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Yılda iki kez yapılan zamda enflasyon belirleyici oluyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yılın ilk maaş zammını ocak ayında alan emekliler ve memurlar şimdi temmuz ayında yapılacak zam oranını bekliyor. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2

Mayıs ayında açıklanan en kritik enflasyon verileri açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor.

3

Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi.

4MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU

MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU

Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti.

5EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi