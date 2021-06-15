Ekonomi Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 10:15 | 15 Haziran 2021 - 10:15

Emekli ve memur zammında son durum: SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?

Emekli ve memur zammında son durum binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Yılda iki kez yapılan zamda enflasyon belirleyici oluyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklilere yapılacak temmuz zammı belli oldu mu?