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MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI: 2022 yılında maaş farkı ne zaman yatacak? İşte Bağkur ve SSK maaş farklarının yatacağı tarih

#Memur Maaş Zammı#Emekli Maaş Zammı

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu netlik kazandı. Memur ve emeklilere yapılan zam oranı 3 Ocak tarihinde açıklandı. Ocak zammının netleşmesinin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber gözler zam farkının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, Bağkur, SSK emekli memur maaş zammı ne zaman ödenecek? İşte zam farkı ile ilgili detaylar

1/6MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI: 2022 yılında maaş farkı ne zaman yatacak İşte Bağkur ve SSK maaş farklarının yatacağı tarih

Emekli ve memur maaş farkı ile ilgili 24 Ocak Pazartesi günü yeni bir açıklama yapıldı. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

2/6MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI: 2022 yılında maaş farkı ne zaman yatacak İşte Bağkur ve SSK maaş farklarının yatacağı tarih

Bu gelişme sonrası ilgili kişilerin araştırmaları yoğunlaştı. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

3/6MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

4/6MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI: 2022 yılında maaş farkı ne zaman yatacak İşte Bağkur ve SSK maaş farklarının yatacağı tarih

22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

5/6ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

6/6FARKLAR 27 OCAKTA ÖDENECEK

FARKLAR 27 OCAK'TA ÖDENECEK

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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#Memur Maaş Zammı#Emekli Maaş Zammı