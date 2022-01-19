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Memur ek zam meclisten geçti mi? Yüzde 2.5 zam için TBMM'den son dakika karar

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Ek zam meclisten geçti mi sorusu milyonlarca memurun gündeminde yer alırken, son dakika açıklama geldi. Enflasyon oranları ile 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi. Ek zam teklifi için çalışmalar sürerken Meclis'te alınan karar bugün belli oldu. İşte, yüzde 2.5 zam için TBMM'de alınan kararın detayları.

1/5Memur ek zam meclisten geçti mi Yüzde 2.5 zam için TBMMden son dakika karar

Emekli ve memuru tarafından ilgilendiren ek zam yasa teklifi, yakın zamanda komisyonda görüşülmüştü. Ocak ayında yapılan artışın ardından ek zam kararının alınmasıyla birlikte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi İşte, memura yüzde 2.5 ek zam hakkında ayrıntılar.

2/5Memur ek zam meclisten geçti mi Yüzde 2.5 zam için TBMMden son dakika karar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, memur ve emekliye ek zammı da içeren ’Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon’da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

3/5Memur ek zam meclisten geçti mi Yüzde 2.5 zam için TBMMden son dakika karar

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

4/5Memur ek zam meclisten geçti mi Yüzde 2.5 zam için TBMMden son dakika karar

Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak ve düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi.

Teklifle; memurlara ek zam öngörülüyor. Bu çerçevede; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95’e çıkarılıyor.

Kabul edilen bu maddeyle; 2022 Ocak ayından geçerli olarak verilecek ilave yüzde 2,5 oranındaki zammın ilave maliyeti yaklaşık 13 7 milyar TL olarak tahmin edildi.

5/5EK ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ

EK ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi

En az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlardan ve üretim faaliyetleri ile iştigal edenlerin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan Kurumlar Vergisi bir puan indirimli uygulanacak.

Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

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