Memleketi bagaja doldurduk dönüyoruz

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren Avrupalı Türkler, yaklaşık 5 haftalık tatillerini tamamlayıp dönüş yoluna geçti. Memleketten çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na varan gurbetçilerin, otomobil bagajlarını kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle doldurduğu görüldü.
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Memleketi Rize’de ailesiyle birlikte yaz tatilini tamamlayıp, Almanya’ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na varan Sibel Çelik, bagajı yerel lezzetlerle doldurduğunu söyledi. Vatan hasretiyle dönüş yoluna geçtiklerini belirten Çelik, şunları söyledi:
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“Tatilimize, önce İstanbul’a babamızı ziyaretle başladık. Sonra Rize’ye gittik çay topladık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik ve yanımıza birçok şey aldık.”
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“Torunlarıma hediyeler aldım. Karadeniz’in olmazsa olmazı çay, mısır, meyve aldık. Zeytin, erik gibi şeyler de aldık. Bagajımızı yükledik gidiyoruz. Bunları kışa kadar yiyerek hasretgidereceğiz”
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Almanya’yada yaşayan Taner Kaplan da “Yaklaşık 1.5 ay tatil sebebiyle buradaydık. Güzel geçti, şimdi dönüyoruz. Tabi içimizde hasret var, onunla geri dönüyoruz. Ama bu sene yaz tatilini iyi geçirdik, tatilimizi yaptık. Bize memleketimizi hatırlatacak şeyleri de yanımıza aldık, Almanya’ya geri gidiyoruz” dedi.
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Eşi Derya Kaplan ise şöyle konuştu: “Artık tatilimiz bitti, dönüş yoluna başladık. Testlerimizi yaptırdık. Biraz mola verdik, testlerimizin sonucunu bekliyoruz. Bu yıl biraz avantajlıyız, karavanımızla geldik.
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“Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yanımızda özellikle Türkiye’ye has lezzetler aldık, onları götürüyoruz. Mantı, badem, fındık, Malatya kayısısı. Bunları yedikçe ülkemizi hatırlayacağız.”
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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, 1 Haziran’dan bu yana ülkeye 119 bin 862 araçla 484 bin 886 gurbetçi giriş yaparken, aynı sınır kapısından 85 bin 680 araçla 414 bin 824 gurbetçinin çıkış yaptığı öğrenildi.
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Gurbetçilerin ülkeye giriş-çıkışlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında devam ettiği belirtildi. Sınırdan çıkış yapanların büyük çoğunluğunu Almanya’da çalışan gurbetçiler oluşturuyor.