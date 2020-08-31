Memleketi bagaja doldurduk dönüyoruz

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, 1 Haziran’dan bu yana ülkeye 119 bin 862 araçla 484 bin 886 gurbetçi giriş yaparken, aynı sınır kapısından 85 bin 680 araçla 414 bin 824 gurbetçinin çıkış yaptığı öğrenildi.