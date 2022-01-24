Memduh Ün kimdir, ne zaman öldü? Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün hakkında bilgiler

Ağırlık verdiği melodram ve polisiye türüyle, ünlü yönetmen 50'li yılların sonundan 60'lı yılların sonuna kadar geçen sürede, yönetmen olarak en verimli dönemini yaşadı.



Yaptığı filmler şimdilerin birçok önemli sinemacısına ön ayak olur nitelikte.



Yeşilçam’ın şahit olduğu en uzun soluklu aşklardan biri Fatma Girik ve Memduh Ün arasında yaşandı. İkili Fatma Girik’in aktris olarak isminin duyulduğu proje olan “Ölüm Peşimizde”nin setinde tanıştı. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün vardı. Aşk, 1960 yılında başladı.



Filmografisi oldukça geniş olan Memduh Ün, Türk Sineması'na bu güne kadar 41 filmde oyunculuk, 75 filmde yönetmenlik, 121 filmde yapımcılık, 33 filmde senaristlik yaptı.



Ün ayrıca, iki filmin kurgusuna ve 1 filmin de müziklerine imza atmıştır. Halit Refiğ, Feyzi Tuna, Ülkü Erakalın ve Tunç Başaran gibi önemli ustalara hocalık yapmış olan usta yönetmen, sinemaya katkısını yalnızca farklı alanlarda ürettiği filmlerle değil, bu önemli isimleri Türk sinemasına kazandırmasıyla da kolay doldurulamayacak bir kariyerin de sahibi oldu.



Göz ardı edilemez bu büyük kariyerinin yanı sıra, hayat arkadaşı Fatma Girik başta olmak üzere bir çok yeni yüzü Türk sinemasına kazandırdı.



Yerçekimli Aşklar, Zıkımın Kökü, Bütün Kapılar Kapalıydı, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Arkadaş, Ayşecik, Ateşten Damla, Gün Doğmasın Memduh Ün'ün yönettiği filmler arasında.