Memduh Ün kimdir, ne zaman öldü? Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün hakkında bilgiler

Memduh Ün ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Fatma Girik ve Memduh Ün arasında Yeşilçam’ın şahit olduğu en uzun soluklu aşklardan biri yaşanmıştır. Bu aşk Memduh Ün’ün 95 yaşında hayatını kaybetmesine kadar devam etmişti. Türk Sineması’nın efsane yönetmeni ve sinema sanatçısı Fatma Girik’in 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün, 2017 yılında hayatını kaybetmişti.
İstanbul'da, yeni kurulacak bir cumhuriyetin temelleri atıldığı sırada, çok sancılı bir dönemde, 14 Mart 1920'de dünyaya geldi. Zorlu bir dönemde hayata adımını atan Memduh Ün, birçok farklı işte çalıştı. Vefa Lisesi'nde okuduktan sonra ailesinin durumunun yeterli olmayışı nedeniyle çok istediği üniversite hayaline veda etmek üzereyken, başvurduğu yurt tarafından kabul edilince, tıp eğitimine başladı. Ne var ki, futbola olan aşırı ilgisi, kafasına koyduğunu yapan kişiliğiyle birleşince eğitimini üçüncü sınıfta bırakmasına neden oldu.
Bu karar, seneler sonra "futbolcudan olma sinemacı" sıfatını yapıştıracaktır üzerine. Yıllar süren profesyonel futbol hayatını ve bir de Beşiktaş'ta yaşadığı İstanbul şampiyonluğunu askerlik takip etti.
Yıl 1947. Taş çatlasa senede 10-15 filmin yapıldığı, ki bu yapılan filmlerinde çok ucuza maledildiği, Türk sinemasının nispeten kısır olduğu bir dönem. Hürrem Erman'ın bir filmi için aranan jön, Şehir Tiyatroları'nın jönleri çok pahalı olduğundan, başrol, Memduh Ün'e verildi ve usta sinemacı kariyerine oyuncu olarak başladı.
Ağırlık verdiği melodram ve polisiye türüyle, ünlü yönetmen 50'li yılların sonundan 60'lı yılların sonuna kadar geçen sürede, yönetmen olarak en verimli dönemini yaşadı.
Yaptığı filmler şimdilerin birçok önemli sinemacısına ön ayak olur nitelikte.
Yeşilçam’ın şahit olduğu en uzun soluklu aşklardan biri Fatma Girik ve Memduh Ün arasında yaşandı. İkili Fatma Girik’in aktris olarak isminin duyulduğu proje olan “Ölüm Peşimizde”nin setinde tanıştı. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün vardı. Aşk, 1960 yılında başladı.
Filmografisi oldukça geniş olan Memduh Ün, Türk Sineması'na bu güne kadar 41 filmde oyunculuk, 75 filmde yönetmenlik, 121 filmde yapımcılık, 33 filmde senaristlik yaptı.
Ün ayrıca, iki filmin kurgusuna ve 1 filmin de müziklerine imza atmıştır. Halit Refiğ, Feyzi Tuna, Ülkü Erakalın ve Tunç Başaran gibi önemli ustalara hocalık yapmış olan usta yönetmen, sinemaya katkısını yalnızca farklı alanlarda ürettiği filmlerle değil, bu önemli isimleri Türk sinemasına kazandırmasıyla da kolay doldurulamayacak bir kariyerin de sahibi oldu.
Göz ardı edilemez bu büyük kariyerinin yanı sıra, hayat arkadaşı Fatma Girik başta olmak üzere bir çok yeni yüzü Türk sinemasına kazandırdı.
Yerçekimli Aşklar, Zıkımın Kökü, Bütün Kapılar Kapalıydı, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Arkadaş, Ayşecik, Ateşten Damla, Gün Doğmasın Memduh Ün'ün yönettiği filmler arasında.