Meltem Miraloğlu'nun 48 yaş büyük Amerikalı ile evliliği olay olmuştu: Baba-kız ilişkimiz değişmedi

'İLİŞKİMİZ BABA-KIZ GİBİ' "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi."