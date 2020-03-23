Melisa'yı görenler İlayda Çevik'in ikizi sanıyor!

İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
2
25 yaşındaki oyuncunun 'Karantina arkadaşı' notuyla yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti.
3
Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.
4
İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
5
Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
6
Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.
7
Oyuncu Yasemin Allen, dün annesi Suna Yıldızoğlu ve kardeşi Kaan Allen ile buluştu.
8
Allen, aile fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
9
Suna Yıldızoğlu ile oğlu Kaan
10
11
Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
12
Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
13
Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var...
14
Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor...
15
Sinan Ceceli, Mustafa Ceceli'nin kardeşi.
16
Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen.
17
Nurgül Yeşilçay'ın ağabeyi Tekin Yeşilçay.
18
Güzel oyuncunun gelinlik tasarımı yapan iki tane de ablası var.
19
Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.
20
Amine Gülşe, abisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor.
21
Kıvanç Tatlıtuğ ve ağabeyi Cem.
22
Tolgahan'ın kardeşi Nil; ABD'de yaşıyor.
23
Murat Boz ve ağabeyi Ali.
24
Oyuncu Pınar Altuğ bir ayakkabı mağazasından çıkarken erkek kardeşi Kartal Altuğ objektife takıldı. Altuğ, “Bugün abla kardeş birlikte alışveriş yaptık” dedi.
25
Altuğ, kardeşinin yaşamını yurt dışında sürdürdüğünü söyledi.
26
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'i herkes tanıyor: Ama ablası Leyla göz önünde olmayan bir yaşamı seçti.
27
Kadir Doğulu'nun kısa bir süre önce evlenen kız kardeşi Asuman.
28
Öykü Karayel'in ikizi.
29
Serkan Çayoğlu ve ikizi Erkan.
30
Esra Erol ve kardeşi Bihter.
31
Oğuz Yenihayat ile İstanbul Turu | Galaxy Note10+ | Chaby Han, Kerim Savaş Sarı, Bahar Akıncı
Oğuz Yenihayat hem İstanbul'un lezzetlerini hem de tarihi yerlerini gün yüzüne çıkarmak için Kerim Savaş Sarı, Chaby Han ve Bahar Akıncı'yı yanına alarak İstanbul'un büyülü yerlerinde bir lezzet turuna çıktı. Bu lezzet turu boyunca Oğuz Yenihayat ile birlikte yola çıkan 3 isim Galaxy Note10+'ın da yeni özelliklerini keşfetti. Canlı odak çekim modu özelliğini ve ultra geniş açı çekim modu sayesinde Kerim Savaş Sarı ile yediği tatlıları ve yemekleri rahatça fotoğrafladı. Yenilenen S Pen ve AR Emoji özelliğini Chaby ve Kerim Savaş Sarı üzerinde deneyimledi. Ortaya çok eğlenceli kareler çıktı. Galaxy Note10+ kamerasının video performansını da Bahar Akıncı ile birlikte Kuzguncuk sokaklarında deneyen Oğuz Yenihayat süper dengeli çekim özelliğinin yanı sıra, canlı odak video çekim özelliğiyle içerik çekmenin işini inanılmaz kolaylaştırdığını söyledi. (Sponsorlu içerik)Tüm bunları, üç farklı renk seçeneğini, tasarımını, kendine has filtrelerini, sese odaklanan mikrofon özelliğini, çoklu kamera sistemini, uzun saatler dayanıklı bataryaya sahip Galaxy Note10 serisi ile yaptılar. Eğer siz de Galaxy Note10 serisi ile neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız linke tıklayın:https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note10/