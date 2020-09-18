Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Alya hikayesi ile dikkat çekti
Kırmızı Oda dizisindeki Alya dikkat çeken karakterler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz bölüm diziye dahil olan karakterin hikayesi bu bölümde de devam ediyor. Peki Kırmızı Oda Alya kimdir? İşte Alya’ya hayat veren Melisa Sözen ile ilgili bilgiler
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Melisa Sözen, Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide Alya karakterine hayat veren başarılı oyuncu araştırılmaya başlandı. Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında? İşte 6 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen ve Çemberimde Gül Oya, Alef gibi dizilerde rol alan Sözen’in hayatı
KIRMIZI ODA ALYA KARAKTERİ KİMDİR? Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine Melisa Sözen hayat veriyor.
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MELİSA SÖZEN KİMDİR?
6 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen Melisa Sözen İstanbul doğumludur. İlk kez Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikal ile 14 yaşında izleyici karşısına çıkmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.
2004/2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya’da Feriha rolünü canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınır hale gelmiştir. 2012 yılında Şubat dizisinde rol alan Melisa Sözen, rol arkadaşı Alican Yücesoy ile tanıştıktan sonra Roma'da sade bir törenle evlenmiş ancak evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak 20 Şubat 2014 tarihinde boşanmışlardır.
Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filminde rol alan Melisa Sözen, 2015’te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı. Son olarak Acele Baba Aranıyor adlı sinema filminde rol almıştır. Alef dizisinde Yaşar karakterine hayat vermiştir.